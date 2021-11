Grabo - Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 69-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades am 10.11.2021 um 14.40 Uhr in Grabo die Schöneichoer Straße in Richtung Schöneicho.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Betonpfeiler eines Hoftores. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.