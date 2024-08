Die Kegelbahn in Kleinkorga steht im Mittelpunkt des Dorffestes. Was das Besondere an ihr ist und warum die Einwohner sie so schätzen.

Kleinkorga/MZ. - In Kleinkorga ist man stolz und dankbar zugleich, dass ein vor fünf Jahrzehnten errichtetes Gemeinschaftswerk bis heute erhalten werden konnte. Nach unzähligen Stunden freiwilliger Arbeit gelang es den Einwohnern des Ortes, am 25. September 1974 ihre Kegelhalle feierlich in Betrieb zu nehmen. Mitgewirkt an diesem Projekt hatten seinerzeit die Mehrzahl der einst 146 Einwohner, NVA-Soldaten, örtliche Betriebe, allen voran die LPG des Dorfes, sowie in besonderem Maße Tischlermeister Gustav Heinzel und dessen Sohn Dieter.