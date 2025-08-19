Ifa-Freunde Jessen veranstalten im Freizeitzentrum Mügeln das 14. Ostmobiltreffen. Womit der Vereinschef nicht gerechnet hat und warum zwei kleine Jungs einen großen Helm tragen.

Die Zwillinge Jonas und Louis (3) sind nicht allein mit der Schwalbe aus Delitzsch angereist. Trotzdem haben beide ein kleines Abenteuer erlebt.

Mügeln/MZ. - Die Köpfe von Jonas und Louis sind unter den Sturzhelmen kaum zu erkennen. „Wir haben unser Auto in Jessen geparkt und sind nur die letzten Kilometer zum Ostmobiltreffen nach Mügeln gefahren. Bis dahin haben die beiden Mopeds auf dem Autoanhänger gestanden“, erklärt Vater Chris Wendenburg aus Delitzsch, der die dreijährigen Zwillinge für ihr Durchhaltevermögen lobt. Opa Frank Wendenburg erklärt, dass die Kindersitze an den Schwalben originale Anbauteile seien und für den Straßenverkehr zugelassen sind. „Die 82 Kilometer bis nach Mügeln schaffen die Jungs nicht. Da schlafen sie auf dem Sitz ein“, so der Opa, der die Entscheidung seines Sohnes in puncto Abenteuer auf Sparflamme gut nachvollziehen kann.