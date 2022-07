Battin/MZ - Richard Gutzaluk ist mit seinem Leben zufrieden. „Das war ganz ordentlich“, meint der Jubilar, der auf 100 bewegte Jahre zurückblickt. Ehefrau Edeltraud hatte am Donnerstag ebenfalls Geburtstag, bis zum „Runden“ fehlen ihr noch sieben Jahre. Trotz ihren hohen Alters sind die beiden Senioren locker drauf, machen Scherze, erzählen vom ersten Augenkontakt beim Tanz in Battin und verraten das Geheimnis ihrer Langzeit-Ehe: Wir sind immer respektvoll miteinander umgegangen, sagen sie. „Mein Mann ist nicht so empfindlich“, ergänzt Edeltraud Gutzaluk, dicke Gewitterwolken haben sich seit 1950 schnell in Luft aufgelöst.

