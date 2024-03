Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Siersleben und Hettstedt. Ein Rettungshubschrauber musste eine Frau in eine Klinik nach Halle fliegen.

Hettstedt/ MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich zwischen Siersleben und Hettstedt ereignet. Eine Pkw-Fahrerin, die in Richtung Hettstedt unterwegs war, geriet laut Polizei am Samstagmittag aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Sie fuhr frontal in einen entgegenkommenden Pkw.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Insassen teilweise aus ihren Fahrzeugen befreien. Die 76-jährige Fahrerin erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine hallesche Klinik. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw musste ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 45-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.