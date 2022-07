Zwei Scheunen gehen in Heiligenthal in Flammen auf

100.000 Euro Schaden in Gerbstedter Ortsteil. Kripo sucht an diesem Dienstag nach der Brandursache.

Heiligenthal - Im Gerbstedter Ortsteil Heiligenthal hat es in der Nacht zu Dienstag ein Großfeuer gegeben. In der Straße Zum Hölzchen brannten zwei benachbarte Scheunen ab, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Auch die Kühe, die sich in der einen Scheune befanden, konnten von ihrem Besitzer vor den Flammen gerettet werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf insgesamt 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Heiligenthal und Gerbstedt waren mit 30 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Kripo will heute den Brandort untersuchen, um die Ursache des Feuers zu finden.