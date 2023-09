Über Jahre blieb die Kirche St. Nikolaus in Piskaborn verschlossen. Das ändert sich zum Tag des offenen Denkmals. Was Akteure vor Ort dafür unternehmen.

Zum Denkmaltag: Kirche in Piskaborn öffnet nach langer Zeit ihre Türen

Piskaborn/MZ - Einmal in der Woche – meistens am Montagabend – erklimmt Eberhard Freund die fast 50 Stufen in der Kirche St. Nikolaus von Piskaborn. Seit Sommer 1988 zieht er das Uhrwerk des Gotteshauses auf. Seitdem schlägt die Uhr zuverlässig einmal zu jeder halben Stunde, zu jeder vollen Stunde ist die Anzahl der jeweiligen Stunde zu hören.