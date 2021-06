Zaghafter Neustart - Hettstedter feiern erstes Fest nach dem Corona-Lockdown

Hettstedt - „Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es war eine gute Veranstaltung. Und man hat den Leuten angemerkt, dass sie happy sind, dass wieder was los ist“, sagt Matthias Poschke rückblickend auf das vergangene Wochenende. Da hatte der Hettstedter Betreiber eines Veranstaltungsservices und einer Getränkelieferung nach mehreren Monaten die erste größere Veranstaltung in der Kupferstadt auf die Beine gestellt. Zum „Hoffest an der Hettstedter Festscheune“ hatte er auf seinem Firmengelände geladen.

Zur genauen Besucherzahl wollte er keine Angabe machen, sagt aber: „Der Hof ist groß, da hat es sich verlaufen.“ Laut 14. Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus vom 16. Juni hätten bis zu 1.000 Personen auf dem Freigelände feiern dürfen. Wie Poschke sagt, sei die Zahl aber weitaus geringer gewesen. Die Gäste selbst seien an dem Abend eher zurückhaltend und ruhig gewesen. Vor der Coronapandemie hätten sich die Gruppen und Gäste bei Veranstaltungen häufig untereinander gemischt.

Organisator ist zufrieden mit der Hoffest in Hettstedt

„Dieses Mal sind alle mehr an ihren Tischen geblieben und haben auf Abstand geachtet, sogar beim Tanzen“, so Poschke. Selbst zur späteren Stunde, wenn bekanntlich schon das ein oder andere Bier mehr getrunken wurde, habe sich daran nichts geändert. Und die von Poschke auf den Tischen verteilten Desinfektionsmittel seien regelmäßig gebraucht wurden. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist.“ Zufrieden war er auch schon im Vorfeld des Festes bei der Organisation. Denn von den zuständigen Ämtern des Landkreises - vom Ordnungsamt bis zum Verkehrsamt - habe er viel Hilfe erfahren.

Auch Bürgermeister Dirk Fuhlert habe ihm Unterstützung angeboten, sagt Poschke. „So viel Hilfe und Zuspruch hat mich gefreut.“ Deswegen wird es auch weitere Veranstaltungen geben. Wie viele genau und wann, stehe noch nicht fest. Denn Poschke ist häufig auch für die Organisation privater Familienfeste unterwegs. Eine Fortsetzung des Hoffests in Hettstedt ist aber auf jeden Fall geplant. „Für mich war das jetzt ein gelungener Anfang“, fasst der Veranstalter zusammen. (mz)