Feuerwehreinsatz am frühen Mittwochmorgen 86-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Hettstedt

In einer Wohnung in der Franz-Schubert-Straße in Hettstedt ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Mieterin kann noch gerettet werden, verstirbt aber kurz danach im Krankenhaus.