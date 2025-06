Wie lange das Tier mit dem roten Federkleid in der freien Natur überleben kann und was man tun soll, wenn der Papagei auftaucht.

Hettstedt/MZ. - Mia hat das Weite gesucht und wird nun schmerzlich vermisst. Mia ist eine ungefähr fünf Jahre junge Papageiendame, der es im Hettstedter Rosenkränzchen, so heißt die Straße, wo sie lebt, gut ging. Nicht nur, dass sich ihr Besitzer Ronny Benthin große Sorgen macht und natürlich traurig ist. Mia hat auch ihren Partner im Stich gelassen. „Nick vermisst Mia “, das spürt man deutlich, so Benthin.

Viele haben Mia gesucht

Es war am Mittwoch vor Pfingsten als der Ara Mia einfach weggeflogen ist, so gegen 17 Uhr am 4. Juni. Ronny Benthin hat dann schnell reagiert und erst mal alle Hebel in Bewegung gesetzt, die ihm auf die Schnelle zur Verfügung standen. Facebook zum Beispiel. Und zwei Tage lang hat er dann auch immer wieder Reaktionen bekommen, dass man Mia gesehen habe. Letztendlich aber ist ihre Stange in der Voliere bis heute leer. Deshalb wendet sich der Hettstedter nun an die MZ, um die Aufmerksamkeit für Mia deutlich zu erhöhen.

Nick (links) war Mias Partner und sucht Mia heute. Foto: Benthin

Wer den Papagei mit dem vorwiegend dunkelroten Federkleid entdeckt, solle auf keinen Fall versuchen, ihn einzufangen. „Das wird nicht gelingen“, so Ronny Benthin. Locken könnte man ihn zum Beispiel, in dem man Haselnüsse oder Walnüsse aneinander reibt, wenn man die tatsächlich zur Hand haben sollte. Bestenfalls aber, so Mias Besitzer, rufe man ihn bitte umgehend an. „Ich versuche, mich dann sofort auf den Weg zu machen, um Mia nach Hause zu holen.“

Ronny Benthin kann man telefonisch unter der Rufnummer 0171/9565417 erreichen.

Vorerst erfriert Mia nicht

Ronny Benthin hat große Hoffnungen, dass es Mia gut geht. Diese Hoffnung wird auch von dem Wissen genährt, das sich der junge Mann bei einem Tierarzt geholt hat. Demnach findet Mia noch bis Ende September in der Natur Futter und wird bis dahin auch nicht erfrieren. Je weiter das Jahr voranschreitet, umso kritischer wird das aber für den Papagei, der in menschlicher Haltung 60 bis 70 Jahre alt werden kann. Denn Mia vergisst im Laufe der Monate auch ihr Umfeld.

Der Hettstedter hat auch einen Hinweis, sollte der schlimmste Fall eintreten. „Wenn Mia tot aufgefunden werden sollte, was ich nicht hoffe, dann bitte ich, mich auch darüber zu informiere.“