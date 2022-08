Wo in Mansfeld-Südharz Blühwiesen zu finden sind

Als Nahrung für Insekten legen die Kommunen naturnahe Flächen an. Was es dabei zu beachten gibt.

Hettstedt/MZ - Margeriten, Schafgarbe, Wiesenblumen und Gräser: Was auf den ersten Blick für manch einen wie wildwucherndes Unkraut anmutet, sind vielerorts bewusst angelegte Blühwiesen. Kommunen wollen damit ihren Beitrag für die Umwelt leisten und Bienen und anderen Insekten eine naturbelassene Nahrungsquelle bieten. Doch wo in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt gibt es eigentlich solche Blühwiesen? Und was ist anders bei der Pflege? So viel sei vorweg schon gesagt, alle drei Städte haben das Thema bereits seit Längerem auf dem Schirm und setzen es schon um oder sind gerade dabei. Und damit ein jeder die Flächen auch als Blühwiese identifizieren kann, werden überall entsprechende Hinweisschilder aufgestellt.