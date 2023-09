Auf einem Grundstück der Hettstedter Stadtwerke GmbH wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Das soll nur der Anfang sein, denn erneuerbare Energien sollen künftig einen höheren Stellenwert in der Kommune einnehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hettstedt/MZ - Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein pur: Bessere Voraussetzungen für den Baustart einer neuen Photovoltaikanlage hätte es wohl nicht geben können. Die entsteht in den kommenden Wochen auf einem Gelände in der Heckerlingsbreite in Hettstedt. Dort befindet sich unterirdisch der Trinkwasserhochbehälter der Stadtwerke Hettstedt GmbH.