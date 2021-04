Wie sich Ulf Döring und Bernd Hartwig zum Wahlausgang äußern

Gerbstedt

Die Entscheidung ist gefallen: Der neue Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt heißt Ulf Döring (CDU). Das ist das Ergebnis der Stichwahl, die am Sonntag stattgefunden hat. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam Döring dabei auf 55,66 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent Bernd Hartwig (parteilos), der erst im Januar als Bürgermeister abgewählt worden war, kam auf 44,34 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Gerbstedt lag bei beachtlichen 58,0 Prozent - und damit sogar noch etwas höher als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen, an dem sich 57,1 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt hatten.

Ulf Döring: „Die Anspannung fällt von den Schultern herunter“

Wahlsieger Ulf Döring zeigte sich am Sonntagabend auf MZ-Nachfrage erleichtert. „Die Anspannung fällt von den Schultern herunter“, sagte der Diplom-Wirtschaftsinformatiker, der auch von der SPD nominiert worden war. Er empfinde Demut vor der neuen Aufgabe, für die er zudem große Vorfreude entwickele. Döring dankte seinen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und gratulierte auch dem unterlegenen Bernd Hartwig zum Wahlergebnis.

Bernd Hartwig (parteilos) verzichtete in einem schriftlichen Statement am Sonntag hingegen auf Glückwünsche an den Wahlsieger. „Ich habe aus Hoffnung für die richtige Sache gekämpft“, so Hartwig. Dies sei ein CDU-unabhängiger Bürgermeister. Er dankte seinen Wählern und fügte zum Ergebnis nur ein Zitat an: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht.“

Im ersten Wahlgang der Gerbstedter Bürgermeisterwahl hatte keiner der insgesamt sechs Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Die meisten Stimmen erhielten Döring (36,18 Prozent) und Hartwig (24,13 Prozent), sie zogen damit in die Stichwahl ein. Neben ihnen waren auch Harald Oster (16,48 Prozent), Gerd Oberländer (parteilos; 14,19 Prozent), Matthieu Stange (parteilos; 6,55 Prozent) und René Sparing (parteilos; 2,46 Prozent) angetreten.

Bernd Hartwig unterliegt in der Stichwahl

Mit dem Ergebnis der Stichwahl steht nun fest, dass die Zeit von Bernd Hartwig als Gerbstedter Bürgermeister vorüber ist. Er war erst im Februar 2020 zum Bürgermeister der Einheitsgemeinde gewählt worden - und zwar für sieben Jahre. Schon nach kurzer Zeit im Amt wurde jedoch Kritik an Hartwig laut - unter anderem wegen Schulschließungsplänen, nicht geöffneten Freibädern im Sommer und der Kommunikation mit Stadtrat und Verwaltung. Ende des vergangenen Jahres wurde deshalb ein Abwahlverfahren gegen Hartwig eingeleitet. Zudem beschloss der Stadtrat ein Haus- und Dienstverbot gegen den Rathauschef, das später allerdings vom Verwaltungsgericht Halle wieder gekippt wurde.

Im Januar wurde Hartwig dann mit rund zwei Dritteln der Wählerstimmen nach gerade einmal zehn Monaten im Amt abgewählt. Jutta Fischer (SPD), ehemalige OB von Eisleben, übernimmt seither ehrenamtlich die Leitung der Gerbstedter Verwaltung. Bei der Neuwahl am 11. April trat Hartwig trotz des Abwahl-Votums wieder an - und schaffte es nun bis in die Stichwahl. (mz/Felix Fahnert)