Die Geschwister Corinna Breitenbach und Guido Zahn führen die Familiengärtnerei Bromelio bereits in dritter Generation. Mit welchem Angebot sie sich von der Konkurrenz abheben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Augsdorf/MZ. - Noch leuchten die letzten Blätter der Laubbäume bunt in der diesigen Herbstluft. Doch schon bald wird sich für einige Monate neben der winterlichen Kälte auch ein grauer Schleier über Stadt und Land legen, der keinerlei lebendige Farben mehr neben sich duldet. Glücklich schätzen kann sich dann, wer in den eigenen vier Wänden die ein oder andere Zimmerpflanze zu stehen hat, die einem die optisch sonst so triste Zeit bis zum Frühling verkürzt.