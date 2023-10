Das Jahr war gekennzeichnet von langanhaltenden Niederschlags- und Trockenheitsperioden. Wie sich das Wetter auf die Ernte ausgewirkt hat und was den Landwirten in der Region Sorgen bereitet.

Wie Landwirte die diesjährige Ernte bewerten und was sie besorgt

Landwirtschaft in Mansfeld-Südharz

Gerbstedt/Riestedt/MZ - Bis Mitte November muss noch geackert werden, dann sind die allermeisten Landwirte mit ihrer diesjährigen Feldarbeit durch. Für Matthias Sommer, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Helmsdorf, und seine Mitarbeiter steht die nächsten Tage nur noch die Zuckerrübenernte an. Die sehe, so viel sei jetzt bereits abzusehen, sehr positiv aus, so Sommer. Doch wie zufrieden ist der Landwirt, der außerdem Äpfel, Süßkirschen, Weizen, Raps und Mais anbaut, mit der Gesamternte?