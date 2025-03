Studierende der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg haben ein touristisches Nutzungskonzept für das Sonnenschloss in Walbeck entwickelt. Was sie vorschlagen.

Wie kann das Sonnenschloss in Walbeck touristisch genutzt werden?

Walbeck/MZ. - Die abgeschiedene Lage von Walbeck könnte für die künftige Nutzung des Sonnenschlosses ein Pluspunkt sein. Denn, so Josephine Hame, für viele Veranstalter von Tagungen sei es heutzutage wichtig, dass die Teilnehmer sich abends nicht zerstreuen, sondern möglichst noch zusammenbleiben. Und in dieser Hinsicht sei ein Tagungsort in einer ländlichen Gegend natürlich günstiger als eine Großstadt.