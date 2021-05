Wie der Ex-Bürgermeister die Wahl in Gerbstedt anfechten will

Der Kampf ums Rathaus in Gerbstedt ist noch nicht zu Ende: Ex-Bürgermeister Bernd Hartwig fechtet die Wahl an.

Gerbstedt - - Es war ein Einspruch auf den letzten Drücker: Um 16.47 Uhr ist am vergangenen Dienstag das Fax bei der Gerbstedter Stadtverwaltung eingegangen, wonach der bei der Stichwahl unterlegene, ehemalige Bürgermeister Bernd Hartwig (parteilos) die Wahl im Nachhinein anfechten will. Es war der letzte Tag der Widerspruchsfrist nach der Wahl, bei der Hartwig gegen Ulf Döring (CDU) verloren hatte.

Auswirkungen auf den Amtsantritt des neuen Bürgermeisters hatte der Einspruch nicht: Am Mittwoch wurde Döring im Stadtrat regulär vereidigt, die Räte bestätigten zuvor die Gültigkeit der Wahl. Allerdings hatte die Verwaltung wegen Hartwigs Einspruch auf den letzten Drücker ordentlich zu tun:

Vielfältige Gründe vorgelegt

Insgesamt zwölf Seiten arbeitete die Stadt binnen Stunden aus, um den Vorwürfen ausführlich entgegenzutreten. Ergebnis: Der Einspruch sei formell gültig, allerdings unbegründet und werde zurückgewiesen. Dem stimmte auch der Stadtrat bei drei Enthaltungen einstimmig zu.

Die Gründe, die der im Januar abgewählte Hartwig hervorbringt, sind vielfältig. So seien etwa die Unterschiede zwischen Briefwahlergebnis und Wahllokal-Ergebnissen ungewöhnlich, woraus sich der Verdacht einer Manipulation ergeben könnte. Belege gibt Hartwig nicht an. Statement der Stadt: Unterschiedliches Wählerverhalten kann nicht beanstandet werden, Verdächtigungen sind für einen Einspruch nicht geeignet.

Zudem seien nicht alle Unterschriften für Wahlscheine auf Echtheit überprüft worden. Statement der Stadt: Briefwähler geben mit der Unterschrift eine eidesstattliche Versicherung ab, dass die Stimmabgabe eigenständig erfolgt. Eine Überprüfung auf Echtheit sei nicht üblich, nicht gefordert und auch nicht praktikabel.

Hartwig verzichtet auf persönliche Vorsprache

Hartwig moniert zudem die Zusammensetzung von Wahlhelfern in Wahllokalen, unter denen auch Stadträte waren. Die Stadt erklärte, dass die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern für den Ablauf einer Wahl nötig sei, Stadträte sei diese Hilfe nicht untersagt. Zudem sei die Besetzung nahezu identisch zu den Wahlen der vergangenen Zeit - also auch zur Wahl im Februar 2020, bei der Hartwig als Bürgermeister gewählt wurde.

Zudem erhebt Hartwig unter anderem Vorwürfe der Beeinflussung im Vorfeld seiner Abwahl im Januar. Diese seien laut Stadt allein deshalb ungültig, weil sie sich auf die Abwahl beziehen und der Einspruch deshalb nach der Abwahl hätte erfolgen müssen.

Stadtratsvorsitzender René Hauser (CDU) erklärte, er habe Hartwig nach dem Einspruch kurzfristig zur Ratssitzung am Mittwoch eingeladen, damit er zum Thema angehört werden könne. Hartwig habe demnach aber aus Termingründen abgesagt. Auch eine MZ-Anfrage zum Wahleinspruch ließ der Ex-Bürgermeister nun unbeantwortet.

Wie die ersten Tage des neuen Bürgermeisters liefen

Auch wenn die Vorwürfe Hartwigs zurückgewiesen und die Gültigkeit der Wahl vom Stadtrat bestätigt worden sind, könnte Hartwig nun noch gegen die Bürgermeisterwahl vor Gericht klagen. Der neue Bürgermeister Ulf Döring sagte der MZ, er wolle über die Beurteilung des Stadtrates hinaus keine Bewertung von Hartwigs Einspruch vornehmen. „Das Verhalten des Widerspruchsführers muss ich nicht verstehen“, so Döring. Er habe derweil vollständiges Vertrauen in das Verfahren und in die deutschen Gerichte.

Der 47-Jährige blickt nach einer Woche im Amt auf konstruktive erste Arbeitstage in der Verwaltung der Einheitsgemeinde zurück. „Ich wurde und werde gut ‚aufgenommen‘“, erklärte Döring. Wichtig sei ihm, sich bei allen Mitarbeitern persönlich vorzustellen. Dies sei bereits erfolgreich angelaufen.

Eine Führungsposition kenne er aus seinem bisherigen Berufsleben. Er sehe sich als leitender Teil des Teams der Verwaltung, mit der er nun motiviert und als Dienstleister für die Bürger zusammenarbeiten werde. „Weder die eine noch die andere Seite kann ohne den anderen etwas erreichen“, betonte Döring. (mz)