Armin Herker setzt sich seit Jahrzehnten in Hermerode für die Belange der Einwohner ein. Welches aktuelle Projekt allen am Herzen liegt.

Armin Herker an der neuen Feuerwehrgarage in seinem Heimatort.

Hermerode/MZ. - Armin Herker geht gern im Kammerbachtal spazieren. Auf dem Weg dorthin fällt ihm oft auf und auch ein, was es in seinem Heimatort Hermerode noch alles zu tun gibt. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren wird er nicht müde, sich mit Gleichgesinnten ehrenamtlich in der Kommunalpolitik zu engagieren – und zwar über all die Zeit in verschiedenen Gemeindevertretungen direkt vor der Haustür. Neuerdings trägt er Verantwortung als Ortsbürgermeister für die Belange des kleinen Mansfelder Ortsteiles.