Das Waldbad Alterode, das übrigens das einzige Freibad der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein ist, startet am 31. Mai in die neue Saison – auch wieder mit einem Kioskangebot.

Alterode/MZ. - In gut einem Monat startet das Waldbad Alterode in die neue Saison. Das einzige Freibad in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein, das mit seiner knapp 11.000 Quadratmeter großen Fläche umringt von Wald jedes Jahr Tausende Besucher aus Nah und Fern lockt. Und die können sich auch auf ein breites Angebot an Kulinarik freuen. Denn für den Kiosk im Waldbad ist ein neuer Betreiber gefunden. „Ortmann Eventcatering“ aus Friedeburg (Gerbstedt) wird die Versorgung übernehmen.