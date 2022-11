Welche Zukunftspläne eine Machbarkeitsstudie für das historische Gebäude sieht

Für das Sonnenschloss Walbeck ist eine Machbarkeitsstudie erstellt worden. Was die beinhaltet und wie der aktuelle Baustand ist.

Im Sonnenschloss Walbeck ist die Machbarkeitsstudie für die Nutzung des Areals vorgestellt worden. Gitta Lüdicke vom Planungsbüro (2.v.re.) erklärt die bisherigen Arbeiten und was noch kommt.

Walbeck/MZ - „Das wird wohl die schönste Toilette aller Zeiten“, sagt Mario Kowalsky und zeigt auf die alten Gewölbedecken im Erdgeschoss des Sonnenschloss Walbeck. Noch zeigen sich die Wände und Decken in unsaniertem Baustellencharme, doch bald soll hier das alte Mauerwerk mit modernen Sanitäreinrichtungen in Einklang erstrahlen, erklärt der Chef des Planungsring Architekten und Ingenieure GmbH aus Wernigerode. In den vergangenen Monaten hat dieses Planungsbüro gemeinsam mit der Freiraumplanerin Daniela Süßmann aus Magdeburg eine Machbarkeitsstudie für das Sonnenschloss entwickelt.