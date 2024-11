Großörner/MZ. - Aus erster Hand erfuhren die Einwohner der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld jetzt den aktuellen Planungsstand für die Ortsumfahrung Annarode-Siebigerode-Mansfeld, die die stark frequentierte B 86 in diesem Bereich entlasten soll. Der Regionalbereich Süd der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) legte die Fakten an einem Informationsabend in der Mehrzweckhalle von Großörner auf den Tisch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.