Welche Veranstaltungen im Novalis-Museum in Oberwiederstedt bevorstehen

Wiederstedt/MZ - Die Rose ist die am häufigsten besungene und in der Literatur verherrlichte Blume. Unzählige Dichter quer durch alle Jahrhunderte und Regionen der Erde haben der Rose in ihren Werken ein literarisches Denkmal gesetzt. Grundgenug, der Blume auch im Novalis-Museum im Schloss Oberwiederstedt eine eigene Veranstaltung zu widmen.