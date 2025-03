Am 5. und 6. April gibt die Stadt Hettstedt den Auftakt zum Jubiläum „825 Jahre Mansfelder Kupferschieferbergbau“. Was alles geplant ist.

Die Erzieherinnen Lavinia Mämecke und Anja Sachse aus der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt basteln mit Magdalena, Emely, Merien, Malik und Paul die Bergmannshüte, die die Kinder beim „Umzug der kleinen Bergleute“ zur Jubiläumsveranstaltung 825-Bergbau am 5. April tragen sollen.

Hettstedt/MZ. - In gut eineinhalb Wochen fällt in Hettstedt der Startschuss zum Jubiläum „825 Jahre Bergbau“. Mit einem bunten Fest wird am 5. und 6. April das besondere Ereignis gefeiert und die Stadt hat dafür ein Programm zusammengestellt. „Allerdings mussten wir einige Dinge einkürzen und eindampfen“, sagt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos).