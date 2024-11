Projekt an Hettstedter Schule Was die Schüler der Novalisgrundschule beim „Ernährungsführerschein“ alles gelernt haben

In der Novalisgrundschule in Hettstedt haben die Viertklässler den „Ernährungsführerschein“ bei Landfrau Christin Simonsen abgelegt. Was sie dafür alles gelernt haben.