Janet Klaus (SPD) hat ihr Amt als neue Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein angetreten. Wie ihr erster Tag verlief und was sie in den kommenden Monaten plant.

Was die neue Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein alles auf ihrer Agenda hat

Janet Klaus ist die neue Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein. Zum Einstand gab es von Bürgern und Stadträten Glückwünsche, Blumen und eine in Glas gefasste, personalisierte Ansicht der Burgruine Arnstein - dem Wahrzeichen der Einheitsgemeinde.

Quenstedt/MZ. - Montagmorgen in Quenstedt. Kurz vor sieben Uhr. Noch ist es dunkel draußen. Doch im Haus der Verwaltung der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein herrscht schon reges Treiben. An die Bürotür von Janet Klaus klopft es ständig. Stadträte, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter. Allesamt Gratulanten, die die neue Bürgermeisterin an ihrem ersten Tag begrüßen wollen. „Ich war schon sehr aufgeregt. Aber ich freue mich, dass ich endlich anfangen kann“, sagt die 36-Jährige.