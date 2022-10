Was die Besucher beim Konzert des renommierten Blechbläser-Ensembles erwartet

Der Männerchor Wippra tritt am Samstag mit dem renommierten Blechbläser-Ensemble „Classic Brass“ in der Hettstedter Jakobikirche auf.

Wippra/Hettstedt/MZ - „Das ist für uns der Höhepunkt in diesem Jahr“, sagt Siegmund Wagner, Vorsitzender des Männerchors Wippra. Die 18 Sänger geben am kommenden Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr, in der Hettstedter St.-Jakobi-Kirche ein Konzert – gemeinsam mit dem renommierten Blechbläser-Quintett „Classic Brass“.

Corona macht einen Strich durch die Planung

„Ich habe die Truppe 2019 zufällig in einer Kirche erlebt und bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen“, erzählt Wagner. Er habe gleich die Idee gehabt, mal wegen eines Konzerts anzufragen. „Doch dann kam Corona.“

So musste die Umsetzung der Idee bis zu diesem Frühjahr aufgeschoben werden, als das kulturelle Leben nach dem Auslaufen der Corona-Beschränkungen langsam wieder in Gang kam. „Wir hatten Glück, dass wir für Oktober einen Termin vereinbaren konnten.“ Immerhin sei „Classic Brass“ ein professionelles Ensemble, das europaweit unterwegs ist.

„Wir freuen uns sehr und haben uns gut vorbereitet“, so der Vorsitzende. Geleitet wird der Männerchor, dessen Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, von Martin Stephan, Organist und Kirchenmusiker aus Roßleben. „Er ist sehr gut und hat uns auf ein neues Niveau gebracht“, sagt Wagner.

Chor eröffnet a cappella

Der Chor wird das Konzert mit vier Stücken eröffnen. Zunächst singen die Männer a cappella „Trösterin Musik“ von Anton Bruckner und „Die Nacht“ von Franz Schubert. Es folgen zwei Werke mit Begleitung. Zum einen „Nachtgesang im Walde“ von Schubert - mit vier Hörnern.

Neben dem Hornisten von „Classic Brass“ werden extra drei weitere Hornisten herangeholt, darunter ein Mitglied der Staatskapelle Halle. Als viertes Stück führt der Männerchor mit „Classic Brass“ einen Teil aus Schuberts Deutscher Messe auf. Im Anschluss ist das Quintett mit seinem aktuellen Programm „Magical Music“ zu erleben.

Vorfreude auf das Konzert

Auch das Blechbläser-Ensemble freut sich schon auf das Konzert. „Wir sind sehr gespannt“, sagt der Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner, der 2009 „Classic Brass“ gegründet hat. „In dieser Kombination sind wir noch nicht aufgetreten.“ In Hettstedt hat das Ensemble bereits zwei Mal gastiert. „Die Konzerte waren sehr gut“, so Gröblehner. „Die Kirche ist nicht so groß und hat eine gute Akustik. Wir kommen gern wieder.“

„Classic Brass“ ist ein deutsch-ungarisches Ensemble. Neben Gröblehner gehören dazu Zoltán Nagy (Trompete), Christian Fath (Horn), Szabolocs Horváth (Posaune) und Roland Krem (Tuba). Alle haben langjährige Orchestererfahrung. „Wir geben pro Jahr etwa 100 Konzerte“, sagt Gröblehner. Neun CDs hat das Quintett bislang produziert. Im aktuellen Konzertprogramm spielen „Classic Brass“ neben klassischen Kompositionen, etwa von Bach, Albinoni und Mozart, auch Titel von Elvis Presley und dem Tangomusiker Astor Piazzolla sowie ein Volkslied-Medley, das Christian Fath arrangiert hat.

„Wir möchten mit dem Konzert natürlich auch auf uns aufmerksam machen“, sagt Chor-Vorsitzender Wagner. Vielleicht gebe es ja Interessenten, die mitsingen möchten. Die nächsten Konzerte sind am vierten Adventswochenende geplant: am Samstag in Wippra sowie am Sonntag in Helbra und Hettstedt.

›› Karten (20 Euro) gibt es im Vorverkauf im Hettstedter Pfarramt, Kirchplatz 3; bei Tabak und Spirituosen Faust, Markt 54; Uhren und Schmuck Horka, Markt 34; oder an der Abendkasse (ab 18 Uhr).