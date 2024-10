Benndorf/Hettstedt/MZ/SBU. - Mit der Ankunft der Gastlok am Dienstag haben die Vereinsfreunde der Mansfelder Bergwerksbahn die Planungen für das diesjährige Eisenbahnwochenende am 12. und 13. Oktober abgeschlossen. Die Heeresfeldbahnlokomotive 99 4652 konnte nach einer langen Reise auf einem Tieflader abgeladen werden.

„Fahrpläne, Händlerstellplätze und das Hauptprogramm stehen, die Programmhefte sind gedruckt und die Werbung ist online. Wir hoffen nun, dass das Wetter mitspielt und uns viele Fahrgäste aus Nah und Fern besuchen kommen. Die Daumen sind gedrückt“, hofft Marco Zeddel, Pressesprecher der Bergwerksbahn, auf regen Besuch.

Die Gastlok 99 4652 wurde nach langer Reise in Klostermansfeld mit einer Rampe durch die Firma Klenner entladen. (Foto: Margarita Andres)

Dazu beitragen soll auch die erwähnte Gastlok: Bei der Heeresfeldbahnlokomotive 99 4652 handelt es sich um eine Schlepptenderlokomotive von 1941, die von der Insel Rügen stammt. Das Fahrzeug der Gattung HF 110 C wird im Mansfelder Land als eine der wenigen noch erhaltenen bzw. betriebsfähigen Exemplare dieser Baureihe unterwegs sein. Bereits 2016 dampfte diese Lokomotive anlässlich 25 Jahre Mansfelder Bergwerksbahn durchs Mansfelder Land und erfreute die Besucher und Fahrgäste.

Gastlok mit langer Geschichte

Die Gastlok blickt dabei auf eine lange Geschichte zurück: „Diese heute als ‚99 4652‘ bekannte HF110C wurde 1941 von Henschel & Sohn unter der Fabriknummer 25983 gebaut. Nach Ende des Krieges verblieb die Lok zusammen mit vielen weiteren Heeresfeldbahnlokomotiven im südlich von Berlin gelegenen Eisenbahnpionier- und Gerätepark Rehagen-Klausdorf, der nun unter sowjetischer Militärverwaltung stand.

Damit dürfte auch klar sein, was das weitere Schicksal der meisten hier verbliebenen Loks war – Abtransport als Reparationsleistung“, berichtet Zeddel. 1964 sei der Zug auf die Insel Rügen versetzt worden, wo sie bis 1968 im Einsatz war. Nachdem sie bei einer Kollision mit einem Traktor beschädigt wurde, drohte der Lok die Einschmelzung, doch der Textilmagnat Seidensticker aus der Bundesrepublik erwarb diese nach langen Verhandlungen 1974, spurte diese auf 600 mm um und bracht sie zur Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth, wo sie bis Dezember 1981 in Betrieb war.

›› Weitere Informationen – auch zu anderen Events – gibt es unter: www.mansfelder-bergwerksbahn.de

Überblick über die Stationen

Und nun wird die Lok, gemeinsam mit der Diesellok 33 (V10C) und der Dampflok 11 der MBB am Wochenende im Einsatz sein. Es ist ein Wechsel der Lokomotiven und Wagenzüge geplant, so dass jede Lokomotive vor jedem Personenzug zum Einsatz kommt, geht aus der Ankündigung der Bergwerksbahn hervor. So werden der Mansfeld-Zug als auch der Sachsenzug mit unterschiedlichen Lokomotiven zu sehen sein, heißt es dazu weiter. Hier ein Überblick über die Aktivitäten an den drei Stationen:

1. Benndorf

Auf der ältesten Schmalspurstrecke Deutschlands erwartet die Besucher ein buntes Programm. Es besteht hier Anschluss an die Wipperliese oder die Regionalexpresse zwischen Magdeburg und Erfurt sowie einige Buslinien der VGS.

2. Hettstedt

Neben den Parkplätzen für das Ost-Oldtimertreffen an der Kupferkammerhütte, zu dem die Mansfelder Bergwerksbahn Oldtimerfreunde und Besucher herzlich einlädt, gibt es in Hettstedt natürlich auch wieder eine Modellbahnausstellung.

Hier wird unter anderem Wolfgang Koch, welcher ein dampfbetriebenes Modell von Lok 20 gebaut hat, zugegen sein und sein Schmuckstück präsentieren. Auch die Hettstedter Modellbahnfreunde mit Sitz in Helbra werden mit Ihrer Mansfelder Anlage vor Ort sein.

Die Zufahrt zum Oldtimertreffen und der Station Kupferkammerhütte erfolgt über den Pappelweg 11 in Hettstedt, teilt Zeddel mit.

3. Vatterode

Von Klostermansfeld besteht die Möglichkeit, an diesen zwei Tagen mit der Wipperliese nach Wippra oder bis zum Vatteröder Teich zu fahren. Denn auch die Parkeisenbahn am Vatteröder Teich bietet an diesem Wochenende extra Fahrbetrieb an.

Bier, Suppe und Leckeres vom Grill

An allen Endpunkten der Strecken werden eine umfangreiche Imbissversorgung sowie ausreichend Parkplätze angeboten. Als besonderes Highlight ist in Hettstedt im Lokschuppen ein Frühschoppen ab 10 Uhr geplant, wo unter anderem Biere vom Brauwerk Lichtloch UG ausgeschenkt werden. Natürlich wird es auch Leckeres vom Grill und aus dem Suppentopf geben, auch ein Verkaufswagen mit Süßigkeiten ist geplant. Ergänzt wird das Ganze von Händlern mit Modellbahnzubehör und Eisenbahnandenken.