Im Mansfelder Land stehen vielerorts mehrtägige Pfingstfeste bevor. Und während sich manche im Dreck suhlen und bei Wettbewerben messen, wird in Sylda gleich noch das sanierte Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht.

Was am Pfingstwochenende im Mansfelder Land los ist

In den Grunddörfern wird auch in diesem Jahr wieder zum Dreckschweinfest zu Pfingsten geladen.

Mansfelder Land/MZ. - In Apricotfarben erstrahlt das Dorfgemeinschaftshaus in Sylda und ist schon von weitem ein Blickfang inmitten der grünen Bäume. Seit wenigen Tagen ist die Fassade des Gebäudes fertig saniert. Die Vereine im Ort hatten mit Unterstützung vom Ortsbürgermeister Bert Lenz sowie diversen Firmen aus der Umgebung gemeinsam dem Haus eine neue Optik verliehen. Immerhin war die alte gelbe Fassadenfarbe seit über drei Jahrzehnten dran und ordentlich in die Jahre gekommen, begründet Franziska Daditsch, Vorsitzende vom Heimat- und Kulturverein Sylda, die Sanierungsaktion.