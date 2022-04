Warum Seline Zahn meint: „Man kann nicht sagen, dass wir ein ,Corona-Abi’ haben“

Seline Zahn vom Humboldtgymnasium in Hettstedt hält ihr Abiturzeugnis in der Hand.

Hettstedt/MZ - Ihren genauen Abischnitt will Seline Zahn dann doch nicht verraten. Nur so viel: „Es ist ein sehr gutes Zeugnis“, sagt die 18-Jährige vom Humboldt-Gymnasium in Hettstedt - und ist dabei überglücklich. „Wir sind alle froh, unser Abschlusszeugnis in den Händen halten zu können.“ Was zunächst selbstverständlich klingt, hat bei ihr durchaus besonderes Gewicht.