Warum in Hettstedt Lehrer selbst für Papier, Toner und Co. zahlen müssen

Noch müssen Lehrer an der Ganztagsschule Hettstedt teilweise selbst für Druckermaterialien aufkommen.

Hettstedt/MZ - Für die Lehrer an der Ganztagsschule Anne Frank steht bald die Prüfungsphase an. Und die könnte teuer werden. Schulleiterin Regine Albrecht bestätigt auf MZ-Nachfrage das, was bereits im Kreisausschuss zur Sprache gekommen ist: Aktuell müssen die Lehrer für die Materialien des Prüfungsdruckers selbst aufkommen. Darüber herrscht im Kollegium dem Vernehmen nach Unverständnis.