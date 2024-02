Ehemaliger Lost Place Warum die Retter von „Schloss Henriette“ in Helmsdorf nun mit Berlin kooperieren wollen

Schon mehrfach haben die Schlossretter aus Helmsdorf mit der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin telefoniert. Grund der Telefonate sind Schmuckteller. Was es damit auf sich hat und was der Verein vor hat.