Vorfreude auf das Stockcar-Rennen in Hettstedt: Das erwartet die Besucher

Hettstedt/MZ - Straßentauglich sind die Fahrzeuge wahrscheinlich nicht mehr, die zum Stockcar-Rennen am Wochenende in Hettstedt antreten werden. Dann wird für zwei Tage ein altes Fabrikgelände an der Saigerhütte in Hettstedt zum modernen Rodeo-Ort. Jede Menge Pferdestärken treten dort am Samstag, 18. September, ab 10 Uhr gegeneinander an. Über 30 Fahrzeuge gehen an den Start. Die Fahrer kommen auch aus dem europäischen Ausland zu diesem Kräftemessen, bei dem die Karossen sich heftige Beulen einfangen.

Einlass zu der Veranstaltung ist jeweils bereits 9 Uhr. Die Veranstalter sind angehalten, eine Kontaktliste zu führen, war von Organisatorin Franziska Voigt zu erfahren. „Und mehr als 500 Personen gleichzeitig dürfen nicht auf dem Platz sein.“ Aber von der Pandemie will man sich den Spaß nicht verderben lassen.

Stockcars und Panzer sind in Hettstedt am Start

Die Autos und Fahrer geben auf der Piste ihr Bestes, bei der es nicht nur darum geht, im Kreis zu fahren, sondern auch ein paar Tücken zu meistern. Die Veranstalter haben den Platz so vorbereitet, dass die Zuschauer auch etwas zu sehen bekommen und gleichzeitig auch geschützt sind, denn auf der Strecke geht es rau zu. 15 Minuten dauert ein Rennen jeweils, bei dem immer zwischen zehn bis zwölf Autos an den Start gehen. Neben den Stockcars werden auch „Panzer“ an den Start gehen, also speziell präparierte Autos, die robuster sind und noch mehr aushalten können. Nach den Rennen am Samstag, die bis gegen 16 Uhr dauern werden, wird ein DJ auflegen und für Stimmung am Saigertor sorgen, ehe es am Sonntagmorgen, 10 Uhr, wieder auf die Strecke geht. Dann laufen die Rennen bis 18 Uhr.

Für die jüngsten Motorsportfans wird es in Hettstedt beispielsweise ein Bobbycar-Rennen geben. Die Tageskarte kostet übrigens zehn Euro.