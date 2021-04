Vor allem Mädchen sollen im neuen Hettstedter MINT-Projekt für Technik begeistert werden

Hettstedt

Eine Brille mithilfe eines 3D-Druckers fertigen oder Zuckerstückchen anzünden: Die Welt der Technik und Wissenschaft ist bunt, vielfältig und bietet immer wieder, etwas zu entdecken. Und bald auch in Hettstedt. Denn der Kreis-Kinder- und Jugendring (KKJR) im Haus der Jugend startet in diesem Jahr ein MINT-Projekt. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. „Gedacht ist das Projekt für Jugendliche von zehn bis 16 Jahren, vor allem für Mädchen. Wir hoffen, damit Raum für Kreativität zu schaffen und das Interesse für diese Fächer zu wecken“, sagt Ines Wohlsein, Leiterin des KKJR in Hettstedt.

Workshop mit einem 3D-Drucker und Ausflüge geplant

Um den Jugendlichen die MINT-Fächer und auch die dazugehörigen Berufe schmackhaft zu machen, soll es im Haus der Jugend in Hettstedt ebenso wie im Jugendclub in Mansfeld verschiedene Aktionen geben. Martin Hoppe und Thomas Schewalje, die als Bundesfreiwillige beim KKJR arbeiten, werden einige dieser Angebote umsetzen. „Ich interessiere mich selbst für diese Bereiche und möchte gerne Chemie studieren“, sagt der 19-jährige Hoppe, der im Jugendclub Mansfeld wissenschaftliche Experimente durchführen wird. Sein Mitstreiter Thomas Schewalje hat bereits Studienerfahrungen im Bereich Informatik und möchte Mediengestalter werden. „Ich werde Workshops machen, unter anderem auch mit einem 3D-Drucker“, sagt er.

Um das Angebot zu erweitern, arbeitet der KKJR mit der Fachhochschule Nordhausen und der Deutschen Angestellten-Akademie als Kooperationspartnern zusammen. Geplant sind dabei Besuche an der Fachhochschule und Exkursionen ins Pheno Wolfsburg, einem Wissenschaftszentrum, das verschiedene Experimentierstationen hat. „Das schöne an dem Projekt ist, dass es für die Teilnehmer keine Zugangshemmnisse gibt, da es zu hundert Prozent gefördert wird und alle Kosten übernommen werden“, sagt Wohlsein. Für die Umsetzung - also die Ausflüge, die Anschaffung von Materialien und mehr - bekommen die regionalen Akteure für die drei Jahre Laufzeit rund 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, erklärt Wohlsein.

Start des MINT-Projektes in Hettstedt im Sommer 2021

Ob am Ende auch alle Ausflüge stattfinden können, ebenso wie die Angebote in den Einrichtungen des KKJR in Mansfeld-Südharz, sei noch unklar und hänge davon ab, welche Bestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum jeweiligen Zeitpunkt gelten. Denkbar wäre, die Experimente aus dem Jugendclub Mansfeld beispielsweise auch als Videos online zu stellen, so Wohlsein. Im Sommer soll das MINT-Projekt im Landkreis starten und bis Somer 2023 laufen. Am Ende findet ein Abschlusscamp statt, dort werden die Mint-Master-Zertifikat überreicht.

›› Weitere Infos zu den MINT-Angeboten des KKJR und Anmeldung unter 0152/29483064 (mz/Tina Edler)