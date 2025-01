Den wohl größten Einsatz im vergangenen Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr Walbeck beim Brand in einer Recyclingfirma im Hettstedter Gewerbegebiet. Zu wie vielen Einsätzen die Wehr in 2024 ausrücken musste.

Der Brand in einer Recyclingfirma in Hettstedt war mit 18 Stunden der längste Einsatz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck.

Walbeck/MZ. - Rund 18 Stunden dauerten die Löscharbeiten beim Brand in einer Recyclingfirma im Hettstedter Gewerbegebiet im vergangenen Jahr und bildeten damit die längste Einsatzzeit der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck in 2024, bilanziert Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter in Walbeck. „Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Brandeinsätze wieder an. Glücklicherweise mussten wir in diesem Jahr keine verstorbenen Personen im Einsatzgeschehen beklagen“, sagt Adlich.