Hettstedt/MZ - Einbrecher haben in der Nacht von Montag zu Dienstag versucht, in einen Supermarkt in Hettstedt einzusteigen. Am Gebäude wurden verschiedene Beschädigungen im Außenbereich festgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Öffnen der Zugangstüren gelang den Tätern jedoch nicht. Es entstand aber Sachschaden.