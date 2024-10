„Ganz gleich oder doch anders? Weihnachten in anderen Ländern: Peru“ - Der Verein Erlebniswelt Museen bietet mit der Veranstaltung Einblicke in das Leben und die Gebräuche des südamerikanischen Landes.

Wiederstedt/MZ. - Unter dem Titel „Ganz gleich oder doch anders? Weihnachten in anderen Ländern: Peru“ bietet der Verein Erlebniswelt Museen am 13. November im Novalis-Schloss in Oberwiederstedt eine Kombiveranstaltung an. Referentin Susana Fernandez de Frieboese, selbst Peruanerin, wird anhand von Erzählungen, Bildern und Gegenständen zeigen, wie Weihnachten nach Peru kam und sich dort mit den Traditionen der einheimischen, indigenen Bevölkerung, wie den Inkas, und denen der Einwandernden seit dem 16. Jahrhundert verband.

›› Anmeldung für die Veranstaltung bis 31. Oktober unter der Telefonnummer 03476/85 27 20 oder per Mail unter: [email protected]

Mitmachaktion für Gäste

„Die Reise führt auch zu Gebräuchen rund um die Weihnachtszeit wie Tänze, kreatives Basteln oder auch Essen. Davon kann das Publikum einiges selbst ausprobieren, wie zum Beispiel ein Retablo“, sagt Mike Leske, Geschäftsführer von Erlebniswelt Museen.

Ein solches Retablo ist eine Art einfacher Tischaltar, der oft von Kindern und Erwachsenen selbst kreiert wird und Elemente des Christentums mit anderen Elementen kombiniert. In Peru werden zum Beispiel aktuell bewegende Momente eingeflochten.

Die Besucher der Veranstaltung können anhand von Bastelvorlagen ein solches Retablo herstellen. Vor allem für Großeltern und ihre Enkelkinder oder Eltern und Kinder ist die Mitmach-Veranstaltung, die 14 Uhr beginnt und komplett kostenfrei ist, geeignet.

Familie im Mittelpunkt

Zumal das Thema Familie für die peruanische Weihnacht bedeutsam ist. Gezeigt werden nicht nur die Gebräuche, wie der Ablauf der Feiertage und wie Groß und Klein sich darauf einstimmen. „Erlebbar wird auch, wie Familien im Andenland leben, was Familien dort und hier gemeinsam haben und was sie unterscheidet“, erklärt Leske.

Die Idee zur Veranstaltung kam über den Magletan-Verein, mit dem Erlebniswelt Museen schon länger zusammenarbeitet und die seit 2023 unter dem Thema „Globales Lernen im Museum“ diverse, pädagogische Veranstaltungen anbieten.

Unter anderem wurde bereits im Mansfeld-Museum zum Schwerpunkt Kupferbergbau, der auch in Peru Bedeutung hat, ein Workshop mit Schulklassen durchgeführt, sagt Leske. Künftig wolle man gemeinsam mit dem Magletan-Verein noch weitere Veranstaltungen anbieten.