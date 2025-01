Ortsbürgermeisterin Marlitt Wiele vor dem früheren Schulgebäude in Vatterode

Vatterode/MZ. - Das macht ihr so schnell niemand nach: Marlitt Wiele ist inzwischen die dienstälteste Ortsbürgermeisterin in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld. Seit 2009 hat sie sich diesem Ehrenamt in Vatterode und dem dazu gehörenden Ort Gräfenstuhl verschrieben. Bereits vorher arbeitete die 56-Jährige mehrere Jahre im Ortschaftsrat mit.