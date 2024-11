Nachdem unbekannte Täter die Lernküche in der Mansfelder Grundschule verwüstet haben, ist das Entsetzen in der Stadt groß. Was die Polizei bisher herausgefunden hat.

Vandalismus an Mansfelder Schule: Dreiste Einbrecher braten sich Eier in der Lernküche

Eine Spur der Verwüstung hinterließen die Täter in der Lernküche der Mansfelder Grundschule und in weiteren Teilen des Gebäudes.

Mansfeld/MZ. - Diese Nachricht kam nicht gut an. Die Mädchen und Jungen der Mansfelder Grundschule müssen auf ihre Lernküche vorerst verzichten: Unbekannte Täter waren am vergangenen Sonntagnachmittag in das Gebäude in der Alten Bergstraße eingebrochen. Sie haben im Schulgebäude randaliert und eine Spur der Verwüstung zurückgelassen. Hoher Sachschaden entstand. Gestohlen wurde dagegen nichts.