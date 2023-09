In ihrem Atelier zeigt das Künstlerpaar Kirsch am Tag des offenen Ateliers den Besuchern ihre neuen Arbeiten. Auch Schmuck aus Holz und Silber wird es zu sehen geben.

Ursula und Dietmar Kirsch laden an diesem Wochenende in ihr Haus in Friedeburg ein

Ursula und Dietmar Kirsch in ihrem Wohn- und Atelierhaus in Friedeburg.

Friedeburg/MZ - Rund 150 Künstlerinnen und Künstler in Sachsen-Anhalt öffnen an diesem Wochenende ihre Ateliers. Mit dabei sind – als Einzige in Mansfeld-Südharz – auch wieder Ursula und Dietmar Kirsch, die in ihr Wohn- und Atelierhaus im Gerbstedter Ortsteil Friedeburg, Auf dem Berg 24, einladen. Besucher sind am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, willkommen.