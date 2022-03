Unfall auf B180 bei Hettstedt: Transporterfahrer reagiert zu spät und fährt auf Pkw auf

Hettstedt/MZ - Am Donnerstagnachmittag sind auf der B 180 bei Hettstedt ein Pkw und ein Transporter miteinander kollidiert. Der Transporterfahrer bemerkte nicht, dass das Auto am Abzweig Meisberg anhalten musste und fuhr auf. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht am Bein verletzt, den ebenfalls im Wagen sitzenden Kindern passierte nichts, so die Polizei.