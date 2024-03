Unbekannte Täter haben das Kennzeichen von einem Werkstattersatzwagen eines Autohauses in Hettstedt gestohlen.

Hettstedt/MZ. - Vom Werkstattersatzwagen eines Hettstedter Autohauses haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Kennzeichentafeln gestohlen. Wie der Polizei am Dienstag mitgeteilt wurde, war das Fahrzeug erst am Montagabend von einem Kunden auf dem Gelände abgestellt wurden. Die Polizei hat die Kennzeichen nun zur Fahndung ausgeschrieben und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.