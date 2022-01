Trauer in Hettstedt: Bauamtsleiterin nach langer Krankheit verstorben

Bauamtsleiterin Susanne Stolze ist nach langer Krankheit am 26. Dezember 2021 verstorben. Die 36-Jährige war maßgeblich an vielen Bauprojekten der Kupferstadt beteiligt.

Hettstedt/MZ - Traurige Nachricht für die Stadt Hettstedt: Bauamtsleiterin Susanne Stolze, geborene Löbus, ist nach langer Krankheit am 26. Dezember 2021 verstorben. Sie hinterlässt ihren Ehemann und die gemeinsamen Zwillingssöhne. Die 36-Jährige, die aus dem Raum Könnern stammte, war während ihrer Zeit als Bauamtsleiterin das Gesicht vieler großer Projekte.

So trieb sie den Zwei-Millionen-Neubau der Kindertagesstätte Delta „Löwenzahn“ federführend voran. Ebenso die umfangreiche Sanierung des gesamten Rathauses, die von Sommer 2017 bis Sommer 2018 andauerte. Gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Christina Kosiol vertrat sie außerdem den ehemaligen Bürgermeister Danny Kavalier, der 2018 verstorben ist, in seinen Amtsgeschäften.

Bestürzung in Hettstedter Verwaltung

„Der Tod unserer Kollegin hat alle Mitarbeiter der Verwaltung zutiefst bestürzt. Neben ihrer fachlichen Kompetenz, für die Susanne Stolze überaus geschätzt wurde, war sie auch menschlich bei den Kollegen beliebt. Mit ihrem beispielhaften Engagement für die Stadt Hettstedt hat sie vieles bewegt. So waren die Sanierung der Novalis-Grundschule oder der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hettstedt Projekte, welche sie als Bauamtsleiterin maßgeblich auf den Weg brachte. Wir verlieren mit ihrem Tod nicht nur eine verlässliche Kollegin, sondern auch einen lieben Menschen. Sie wird uns fehlen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrer Familie und den Angehörigen“, teilt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mit.

Bekannt war Susanne Stolze den Hettstedtern aber nicht nur aus der Verwaltung. Als Mitglied der Coverband „Grundrausch'n“ trat sie auch in der Kupferstadt auf, so zum Zwiebelmarkt 2016. Dabei begeisterte sie nicht nur mit ihrem Gesang, sondern spielte auch Akkordeon in der Band.