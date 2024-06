Durch eine Regenrinne hat ein Mopedfahrer in Mansfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Sturz und Kollision mit Pkw: Regenrinne wird Mopedfahrer in Mansfeld zum Verhängnis

Symbolfoto - Durch eine Regenrinne hat ein Mopedfahrer in Mansfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Mansfeld/MZ. - Eine Regenrinne ist einem Mopedfahrer am Montagnachmittag in Mansfeld zum Verhängnis geworden. Dieser wollte von der Bauernsiedlung in den Kornblumenweg einbiegen, verlor beim Durchfahren der Rinne die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht, die Wunden konnten vor Ort versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro, teilt die Polizei mit.