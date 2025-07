Die Feuerwehr in Mansfeld wurde während ihres Einsatzes in Mansfeld massiv behindert.

Mansfeld/MZ/DKA. - Zu einer brennenden verlassenen Holzhütte musste die Freiwillige Feuerwehr Mansfeld am frühen Sonntagmorgen – gegen 1.45 Uhr – in der Nähe des Friedhofes in der Neumarktstraße in Mansfeld ausrücken.

Die Löscharbeiten wurden durch die Anwesenheit und verbalen Äußerungen eines 49-Jährigen erheblich gestört. Der Mann erhielt durch die Polizei einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Gegen drei Uhr wurde die Polizei erneut hinzugezogen. Der 49-jährige Mann störte erneut massiv mit seiner 39-Jährigen Begleiterin die Löscharbeiten. Beide waren alkoholisiert.

Nach Angaben der Polizei gingen sie so weit, dass sie eine 70-jährige Unbeteiligte, zwei Kameradinnen der Feuerwehr im Alter von 23 und 18 Jahren sowie einen 44-jährigen Feuerwehrmann tätlich angriffen und verletzten. Nach bisherigem Stand blieb es jeweils bei leichten Verletzungen.

Die Polizeibeamten schritten ein und erteilten den Störern erneut einen Platzverweis, der zwangsweise durchgesetzt werden musste. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen die Störer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.