Stadtseniorenrat Hettstedt veranstaltet wieder Frühstück mit den Senioren

Hettstedt - Nach längerer coronabedingter Pause startet auch der Stadtseniorenrat Hettstedt wieder mit seinem Programm. Los geht es am Freitag, 2. Juli, um 9 Uhr mit dem Seniorenfrühstück im Café Schulz am Markt in Hettstedt, teilt Elke Zimmermann vom Seniorenrat mit. Bereits in der Vergangenheit wurde das Treffen regelmäßig im Café veranstaltet und war mit bis zu 30 Senioren auch gut besucht. Statt wie bisher mittwochs, findet das Frühstück nun aber freitags statt.

Beim Neustart soll dann auch über weitere Veranstaltungen informiert werden, denn die Mitglieder des Seniorenrats haben jede Menge Pläne, verrät Zimmermann. Von Sportveranstaltungen bis hin zum Spaziergang soll für jeden etwas dabei sein. Vor allem viele Termine im Freien seien geplant, um die Sommermonate entsprechend ausnutzen zu können, sagt Zimmermann. Auch der Tanznachmittag, der zum ersten Mal im Oktober 2019 auf Schloss Gerbstedt durchgeführt wurde, soll wieder angeboten werden. Aktuell laufen dazu aber noch die Absprachen für den Veranstaltungsort. „Wir werden uns jetzt treffen und die Termine für Juli und August planen“, sagt Zimmermann, die mit etwa sechs weiteren Mitstreitern den Stadtseniorenrat organisiert. Sobald die nächsten Termine feststehen, werde man sie öffentlich bekanntgeben. (mz)