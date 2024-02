Start fürs „Kupferstübchen“ Stadtseniorenrat eröffnet den neuen Freizeittreff für Senioren in Hettstedts Zentrum

Am 7. Februar öffnet in der Summa-Passage am Markt das „Kupferstübchen“ - ein neuer Treff für Senioren. Was die Gäste dort erwartet und was alles geplant ist.