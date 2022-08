Sind die Schulen im Mansfelder Land fit fürs neue Schuljahr?

Was erwartet die Schüler am Donnerstag nach sechs Wochen Pause? Die MZ hat das an drei Schulen im Mansfelder Land erfragt.

Hettstedt/Heiligenthal/MZ - Nur noch einmal schlafen… dann zieht in den Schulhäusern der Region der Alltag ein. Das heißt auch, dass sich Schulleiterin Annett Gänsler und ihr Team am Donnerstag am Luthergymnasium auf erholte Schüler freuen dürfen. Darunter 136 Fünftklässler, die künftig in fünf Klassen lernen werden, und 32 ukrainische Kinder.