Halle (Saale), Deutschland
  4. Lösung in Sicht?: Siedlung „Schiefer Berg“ in Möllendorf: Hohe Auflagen für Trinkwasser

Die Grundstückseigentümer der Wohn- und Ferienhaussiedlung „Schiefer Berg“ haben eine Lösung, um den Fortbestand der Anlage zu sichern. Woran das Vorhaben noch scheitern kann.

Von Daniela Kainz 21.11.2025, 14:00
Die Wohn- und Feriensiedlung „Schiefer Berg" in Möllendorf steht in puncto Trinkwasserversorgung vor großen Herausforderungen.
Die Wohn- und Feriensiedlung „Schiefer Berg" in Möllendorf steht in puncto Trinkwasserversorgung vor großen Herausforderungen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Möllendorf/MZ. - Idyllisch liegt die Wohn- und Ferienhaussiedlung „Schiefer Berg“ in Möllendorf. Die Bewohner könnten zu beneiden sein. Eigentlich. Denn vor ihnen türmt sich ein großes Problem auf, das den Fortbestand der Anlage gefährdet.