Lösung in Sicht? Siedlung „Schiefer Berg“ in Möllendorf: Hohe Auflagen für Trinkwasser
Die Grundstückseigentümer der Wohn- und Ferienhaussiedlung „Schiefer Berg“ haben eine Lösung, um den Fortbestand der Anlage zu sichern. Woran das Vorhaben noch scheitern kann.
21.11.2025, 14:00
Möllendorf/MZ. - Idyllisch liegt die Wohn- und Ferienhaussiedlung „Schiefer Berg“ in Möllendorf. Die Bewohner könnten zu beneiden sein. Eigentlich. Denn vor ihnen türmt sich ein großes Problem auf, das den Fortbestand der Anlage gefährdet.