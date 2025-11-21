Die Grundstückseigentümer der Wohn- und Ferienhaussiedlung „Schiefer Berg“ haben eine Lösung, um den Fortbestand der Anlage zu sichern. Woran das Vorhaben noch scheitern kann.

Die Wohn- und Feriensiedlung „Schiefer Berg" in Möllendorf steht in puncto Trinkwasserversorgung vor großen Herausforderungen.

Möllendorf/MZ. - Idyllisch liegt die Wohn- und Ferienhaussiedlung „Schiefer Berg“ in Möllendorf. Die Bewohner könnten zu beneiden sein. Eigentlich. Denn vor ihnen türmt sich ein großes Problem auf, das den Fortbestand der Anlage gefährdet.