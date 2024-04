Im Mühlenbad in Großörner laufen die Vorbereitungen für die kommende Badesaison. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein zweiter Schwimmmeister.

Schwimmmeister für das Mühlenbad in Großörner gesucht

Großörner/MZ. - Die Stadt Mansfeld trifft aktuell alle notwendigen Vorbereitungen für die bevorstehende Saison im Mühlenbad in Großörner. „Wir wollen pünktlich am 1. Juni starten. Das ist unser Ziel“, sagt Kultur- und Sozialamtsleiter Thorsten Oemler von der Mansfelder Stadtverwaltung. In diesem Zusammenhang hat sich kurzfristig ein Personalproblem ergeben.

„Wir suchen einen zweiten Schwimmmeister“, so Oemler. Er werde dringend gebraucht, damit die gewohnten Öffnungszeiten eingehalten werden können und nicht reduziert werden müssen. Der Amtsleiter gibt sich zuversichtlich, dass die offene Stelle noch vor Beginn der Saison besetzt werden kann. Interessenten könnten sich bei ihm melden.

Vorarbeiten im Mühlenbad angelaufen

Während die Stadtverwaltung das Personalproblem löst, laufen bereits verschiedene Vorbereitungsarbeiten im gesamten Freibad. Die drei Becken und der Sozialtrakt werden beispielsweise gereinigt. Die Schwimmbadtechnik und die Versorgungsleitungen werden nach der Winterpause wieder in Gang gesetzt.

Die Becken müssen mit Wasser gefüllt werden. Bevor die ersten Besucher untertauchen können, werden noch Wasserproben genommen und die Qualität im Labor untersucht. Oemler: „Die Werte müssen alle stimmen.“

In den vergangenen drei Jahren waren im Mühlenbad das Nichtschwimmer-, das Plansch- und das Schwimmerbecken saniert worden. Dafür flossen Fördermittel.

›› Kontakt zum Kultur- und Sozialamtsleiter Oemler per Mail unter [email protected]