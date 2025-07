Rund-um-Pakete für Besucher: Was die Tourist-Infos in Mansfeld-Südharz zu bieten haben

Eisleben, 04.03.2025 Foto: Jürgen Lukaschek Wochenmarkt auf den Markt in Eisleben am Dienstag. Auf Foto:Auf Foto: Blumen und Luther

Hettstedt/MZ. - Die Ferienzeit ist in vollem Gang. Doch es reisen nicht nur die Mansfeld-Südharzer in andere Gefilde. Auch jede Menge Touristen und Urlauber zieht es hier in den Landkreis. Die MZ hat sich in den Städten und Gemeinden umgeschaut, wie touristenfreundlich MSH aufgestellt ist, wo es Touristinformationen gibt und was da so alles geboten wird.